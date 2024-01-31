6旬婦混合感染禽流感死亡　未發生人傳人

內媒周三（31日）引述國家疾病預防控制局消息指，浙江省發現一宗H3N2與H10N5禽流感混合感染病例，患者上月16日因病情嚴重死亡。專家評估認為，病毒全基因分析顯示H10N5病毒為禽源性，未具備有效感染人的能力，此次疫情為一次偶發禽到人的跨種屬傳播，其感染人的風險低，未發生人傳人情況。

63歲女患者是安徽宣城人，既往有多種基礎性疾病，去年11月30日出現咳嗽、喉痛、發燒等症狀；上月2日因病情加重收入當地醫療機構救治，5日後轉至浙江省醫療機構住院，惟最終不治。浙江省開展回顧性研究，上周一（22日）從病例標本中分離到季節性H3N2亞型和禽H10N5亞型流感病毒，中國疾控中心上周五（26日）覆核檢測浙江送檢標本，結果一致。

浙江、安徽兩省已對所有密切接觸者進行醫學觀察，均未發現異常，核酸篩查顯示無感染；另通過回顧性病例搜索，同期未發現可疑病例。國家疾控局已指導兩省按照相關預案方案開展防控，並組織專家評估風險。專家建議民眾日常生活避免接觸病死禽鳥，盡量避免直接接觸活禽，提高自我防護意識。