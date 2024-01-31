本月至少54個大陸空飄氣球擾台　國台辦稱屬民企

台灣國防部周三（31日）公布，至當日早上6時的24小時內，偵獲解放軍軍機7架次、軍艦4艘次在台海周邊活動，另有一個大陸空飄氣球逾越海峽中線，出現在基隆西北方64海里，在2.5萬呎高空向東飄行約兩小時後消失。據統計，本月1至26日有54個大陸空飄氣球接近或飛越台灣上空，大陸國台辦回應時首度表示，空飄氣球多是民間企業的自主行為。

國台辦發言人陳斌華表示，全球上空每天都會有幾百上千個空飄氣球，他們提到的空飄氣球高度都在3,000米以上，不是結婚、商場開業懸掛的那種氛圍氣球。對於台灣民眾關切大陸氣球的用途和目的，他指空飄氣球多是用於氣象監測等民生用途，由來已久，不是甚麼新鮮事。他奉勸民進黨當局不要再製造此類議題進行政治炒作，煽動兩岸對立對抗。

被問及台灣3月1日可能開放旅行團赴陸，陸方會否同步跟進放寬陸客赴台自由行，陳斌華指大家對陸客赴台遊一事心知肚明，障礙不在大陸一方。他指出，大陸一直在為兩岸航線全面復航做準備，促民進黨當局盡快取消兩岸航空運輸方面的不合理限制，滿足兩岸民眾出行需求。他又批評台灣成立所謂認知研究中心，是為了進一步操弄認知作戰。他另重申反對美國會議員訪台，指美國奉行的永遠是美國優先，台灣隨時變成棄子。