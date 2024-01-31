防陸攻擊油電設施計劃曝光　兩高官被控洩密

台媒近日報道，台灣經濟部為防範大陸無人機侵擾中油、台電等一級關鍵基礎設施，擬為其採購干擾槍及建置被動反制系統，強化安全。有前檢察官指，油電基礎設施安全措施屬於國安機密，認為國安及財經官員外洩給媒體涉及不法，告發國安會秘書長顧立雄、經濟部長王美花及撰文記者。

報道指，大陸無人機去年曾入侵台灣外島領空，經濟部計劃讓中油及台電今年將先採購干擾槍，防止無人機接近，後續再建置被動反制系統，並做到區域聯防。一級關鍵基礎設施優先配置干擾槍，包括台電核電、部分火力發電廠，還有中油接收站、煉油廠等，台電今年分兩批採購，共60把，已斥約756萬元（新台幣，下同，約190萬港元）購入第一批，第二批年底前採購，總計金額逾千萬元。建置一套被動反制系統亦要價千萬元以上，暫未有明確時間表。

前台灣高檢署檢察官、律師張熙懷認為，一級關鍵基礎設施屬於重大公共設施，一旦遭侵擾破壞，將有危害國安之虞，因此相關安全計劃屬於國安一環，不應任意洩漏。他向台北地檢署告發顧立雄、王美花等人涉嫌洩密罪，請求檢察官分「偵字案」偵辦，以查明可能的洩密渠道。