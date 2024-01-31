緬北電騙四大家族覆滅　主要頭目背景曝光

載着10名緬北電訊詐騙案重大疑犯的民航包機，周二（30日）降落在雲南昆明長水機場。這次被押解回國的疑犯中，包括白所成、白應蒼、魏懷仁、劉正祥、劉正茂、徐老發，主要來自人稱果敢四大家族的白家、魏家和劉家，加上此前已覆滅的明家，果敢四大家族的重要頭目均落網，目前仍然在逃的疑犯還有白應蘭、魏榕、魏青松和劉積光。

內媒周三（31日）起底這次被捕6名三大家族成員的背景，白所成、魏超仁等人早年為人稱果敢王彭家聲的部下，後來趁機叛變，取代彭把持果敢地區勢力。白所成家族長期從事賭博、電騙和房地產業務，旗下蒼盛科技園是著名的電騙園區，其創始人是白所成二子白應蒼，並任家族企業百勝集團總經理，果敢民兵大隊大隊長、經濟發展管理局副局長。正被通緝的白應蘭則為果敢博彩委員會副主任，以及家族企業鑫百利集團董事長，該集團同時涉足在線賭博業務。

魏家是當地罕見握有軍權的家族，其話事人是魏超仁，家族企業亨利集團業務遍布酒店、娛樂旅遊、地產開發、礦產開發、黃金珠寶等，暗裏卻涉足博彩、電訊詐騙等，網傳他還在泰國、柬埔寨等地開設詐騙園區。此次押解回國的魏懷仁是魏超仁的弟弟，在逃的魏青松和魏榕分別是魏懷仁的兒子和魏超仁的女兒。劉正祥是福利來集團董事長，2011年果敢自治區設立以來，他先後出任自治區領導委員會委員和果敢工商協會會長，被通緝的劉積光則是其子。