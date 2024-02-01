企業辦長者團推銷買酒「種」酒　疑涉非法集資

內媒周三（1月31日）報道，最近有市民反映上海市許多長者報名參加前往江蘇無錫市的兩日一夜旅遊團，期間有專人舉辦分享會並引導長者花費近1萬元（人民幣，下同，約1.1萬港元）參與「種酒」，聲稱5年內能升值一倍。「種酒」的流程是將酒注入酒罈，並半埋在地下，此舉受專家質疑。該市相關部門稱，該項目涉嫌非法集資。

報道指，參與旅遊團的長者先從上海乘坐旅遊巴前往無錫遊玩，行程首日以參觀免費景點為主，而第二日則會有專人為長者舉行分享會。銷售人員在會上引導長者購買每墰約8,000元（約8,820港元）的酒，並承諾買酒後能成為會員，享受免費康養旅遊，更聲稱公司酒廠與五糧液等品牌合作，正為上市作準備，屆時買酒者均能認購公司原始股票。期間，銷售員不斷以賺取養老金、酒有增值空間等話術，吸引長者買酒。

部分長者多次參加旅遊團並花錢買酒，直言被洗腦仍願意繼續購買。銷售人員介紹，無錫「種酒基地」有近5萬墰酒，公司亦已成立11年。內媒發現，對方在長者買酒後未提供發票，參加該團的大部分是介乎50至80歲的中老年人。有專家表示，未曾聽聞類似的「種酒」方式，形容這只是一種噱頭，若把酒埋在地下受陽光穿透，則違背應放在陰涼處避光保存的基本條件，埋在土壤更可能被細菌污染。無錫文化市場綜合行政執法支隊表示，已通知屬地濱湖區相關部門前往涉事崇陽太湖酒莊核查情況。