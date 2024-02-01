英媒：美為應對大陸可能攻台　在太平洋建立後勤網絡

報道指美國在去年的「護身軍刀」演習後，在澳洲留下一批軍備以助補給。

英國傳媒周三（1月31日）報道，美國為應對中國大陸可能在未來數年攻打台灣，正在太平洋地區內建立後勤網絡。報道指，去年8月美國與澳洲進行了一共有13個國家參與、代號「護身軍刀」的演習後，美方將一批軍事裝備庫存留在澳洲東南部班迪亞納的倉庫中。

此前美軍未曾披露過這批軍備，它們包括約330輛汽車、拖車及130個貨櫃，足以供應大約3個後勤連、以及至少500名士兵，以確保補給能到達作戰人員手中；這些物資用於未來演習、應對自然災害或戰爭。

美國太平洋陸軍司令弗林（Charles Flynn）說，美方期望這種安排愈來愈多，並且已與區內多國達成這類協議，但未有提及是哪些國家。

英媒採訪了20多名現任及前任美國官員之後發現，在任何潛在的台海衝突中，美軍在太平洋地區的軍事後勤是最大弱點之一；又指美國的兵棋推演得出結論，一旦開戰，大陸可能會嘗試轟炸空中加油機或加油船，以削弱美國的海空戰力，而毋需與全副武裝的戰機作戰或擊沉美軍的水面艦，美軍艦艇的導彈防禦系統亦可能很快耗盡彈藥。為堵塞這些漏洞，美國正試圖將軍事後勤補給中心擴展至整個地區，包括澳洲的倉庫，同時擴大與菲律賓、日本及其他太平洋夥伴的合作。