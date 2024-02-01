聯通資產運營前副總經理受賄　認罪候判

山東省淄博市中級人民法院周二（1月30日）開庭，一審處理中國聯通資產運營有限公司前黨委委員、副總經理張清貴受賄一案。張清貴當庭認罪悔罪，法官擇期宣判。

淄博市人民檢察院指控稱，1998年至2021年10月，被告張清貴利用擔任郵電部電訊總局主任科員、工程師，中國聯通集團移動網絡有限公司運行維護部副總經理兼運行維護部網絡管理中心主任，中國聯合網絡通信集團有限公司湖北省分公司黨委委員、副總經理，聯通雲數據有限公司黨委委員、副總經理等職務上的便利以及職權或者地位形成的便利條件，通過其他國家工作人員職務上的行為，為相關單位和個人在項目承攬、款項撥付、工程招投標等方面牟取利益，非法收受他人財物共計折合1,787萬多元人民幣（約1,970萬港元）。

中央紀委國家監委去年6月通報中央企業9名管理人員涉嫌嚴重違紀違法，正接受紀律審查和監察調查，當中包括張清貴。同年12月，張因嚴重違反黨紀，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪，被給予開除黨籍及公職處分，同時其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴。