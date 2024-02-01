多地火災暴露安全問題　北京整治消防隱患

內地近期接連發現重大火災事故，包括江西省新余市店舖火災造成39死9傷，河南省南陽市方城縣獨樹鎮英才學校宿舍大火導致13死1傷。據北京市應急管理局消息，因應上述事故暴露出的問題教訓，周二（1月30日）起至3月底在全市組織開展消防安全集中除患攻堅大整治行動。

北京通過集中開展大排查、大整治、大曝光、大演練、大約談、大督導行動，全面排查小型學校、醫療機構等「九小場所」、校外培訓機構、多業態混合生產經營場所、人員密集場所突出風險隱患，推動壓實最末端火災防範責任，遏制重特大火災事故發生。整治重點包括違法違規施工作業和生產經營、安全疏散條件不足、違規設置防盜網和廣告牌、建築消防設施損壞停用。

根據計劃，本月底前為動員部署階段，3月中旬前為除患攻堅階段，3月底前對整治行動進行驗收評估。當局要求各區、各有關部門對存在違法行為的單位和個人，依法嚴格查處；對涉嫌犯罪者，要依法追究刑事責任。整治行動期間，如發生群死群傷火災事故，將按程序啟動責任倒查機制，嚴肅追究相關人員責任。