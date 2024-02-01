割喉殺死學院黨委書記　復旦大學教師判死緩

上海復旦大學39歲男教師姜文華2021年在校內，持刀割喉殺害同校數學科學學院黨委書記王永珍，引起社會轟動。上海市第二中級人民法院周四（1日）公開宣判，以故意殺人罪判處姜文華死刑，緩期兩年執行，剝奪政治權利終身，並對他限制減刑。

案情指，姜文華在復旦大學數學科學學院擔任聘任制青年研究員期間，因工作不順而遷怒於48歲的學院黨委書記王永珍，並事先購買刀具伺機報復。姜文華於2021年6月7日下午攜帶事先準備的尖刀，進入王永珍在復旦大學邯鄲路校區光華樓的辦公室，持刀刺切其頸部及軀幹等處數十刀，致他當場死亡。姜文華作案後明知他人報警而在現場等待，到案後如實供述罪行。經鑑定，姜文華患有復發性抑鬱障礙，在此案中具有限定刑事責任能力。

上海市第二中級人民法院認為，被告姜文華故意非法剝奪他人生命，致一人死亡，其行為已構成故意殺人罪。法院指出，姜文華預謀作案，其作案手段殘忍，後果嚴重，依法應從嚴懲處，綜合其具有限定刑事責任能力及自首等情節，故作出上述判決。

對於網絡輿論猜測殺人事件可能與高校「非升即走」人事聘任制度有關，復旦大學曾說明姜文華與校方簽訂的1年聘期合約當時未期滿，校方亦未作出與姜文華解除或終止聘約的決定。此外，姜文華與王永珍沒合作發表過學術論文，也不存在剽竊學術成果的情況。