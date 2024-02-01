內地發冰凍橙色預警　道路結冰60車連環相撞

內地春運之際，面臨15年來冬季最強雨雪。中央氣象台周四（1日）早上發布暴雪藍色預警、大霧黃色預警和大風藍色預警，其後再發布冰凍橙色預警，河南、湖北等地部分地區有持續性凍雨。北方多地開始降雪，河南鄭州有民眾指當地下大雪一小時後，綠化帶、河道等已被積雪全覆蓋。鹽洛高速公路有多車連環相撞，據報有人受傷。

據預測，河南南部、安徽北部、湖北北部以及西藏西部等地，周四至周五（2日）早上部分地區有大雪，其中安徽北部、西藏西部等地局部地區有10至12毫米暴雪，上述部分地區新增積雪深度2至4厘米，局部地區可達5厘米以上。此外，浙江、福建、江西、廣東、廣西、重慶、湖北、陝西等地有大霧天氣，其中部分地區有能見度不足500米的濃霧，局部地區能見度不足200米。

河南多地降雪，周四早上有網民指出，鹽洛高速公路亳州到鹿邑段因道路結冰，引發多車相撞事故，涉及約50至60輛車，大概6至7人受傷，交警已趕到現場處理。交通運輸部路網中心消息指，截至周四早上8時，受降雪及路面結冰影響，河北、山西、內蒙古、遼寧、黑龍江、安徽、山東、河南、湖北、陝西、甘肅、寧夏共封閉80個路段，關閉1,133個收費站，恢復通行時間待定。