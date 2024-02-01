受賄5213萬人民幣　四川人大常委會前副主任判囚16年

四川省人大常委會前黨組副書記、副主任王銘暉受賄、濫用職權案，周三（1月31日）由廣東省佛山市中級人民法院一審公開宣判，以受賄罪判處他有期徒刑13年，並處罰金500萬元（人民幣，下同，約550萬港元），以濫用職權罪判處有期徒刑6年，決定執行有期徒刑16年，並處上述罰金。

經審理查明，王銘暉在1998年至2021年利用在四川擔任的不同職務便利以及職權、地位形成的便利條件，為相關單位和個人在工程承攬、企業經營、職務調整等事項上提供幫助，非法收受財物共計折合約5,213萬元（約5,734萬港元）。他2013年1月銘暉擔任宜賓市委書記後，在推進相關高速公路項目決策和建設過程中濫用職權，致使公共財產、國家和人民利益遭受重大損失，情節特別嚴重。

法院裁定，沒收查封、扣押、凍結在案的王銘暉受賄所得贓款贓物及孳息，上繳國庫。鑑於他部分受賄犯罪屬未遂，到案後如實供述自己罪行，主動交代監察機關尚未掌握的大部分受賄犯罪事實，認罪悔罪，積極退贓，贓款贓物及孳息已全部追繳，法院因此從輕處罰。