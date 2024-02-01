聲稱黎智英案證人李宇軒遭迫供　聯合國專員促華調查

香港壹傳媒黎智英的違反《港區國安法》案件審訊持續，早前有美國傳媒聲稱案件證人之一的李宇軒在內地被扣留期間曾遭遇酷刑。聯合國酷刑問題特別報告員愛德華茲（Alice Jill Edwards）周三（1月31日）對此指手劃腳，發聲明稱已經去信中國當局，對李宇軒疑於2020至2021年在深圳監獄拘留期間遭受酷刑表示深切關注。

控方早前在開案陳詞揭露黎智英利用組織「重光團隊」作平台，與偷越邊境12名香港人蛇之一的李宇軒等游說外國制裁中港，而黎智英是該組織的「金主」，與其助手Mark Simon同為主腦。愛德華茲指，深感擔憂針對黎智英的證據可能是通過酷刑或其他非法待遇獲得，在任何證據納入訴訟程序前，必須立即調查相關指控。她表示，中國已批准生效的《禁止酷刑公約》第15條指出，在任何訴訟程序中，不得援引任何經確定以酷刑取得的口供為證據，但這類口供可用作被控施用酷刑者刑求逼供的證據。她已敦促中國政府調查上述指控，提醒中國有責任調查所有酷刑指控、起訴或引渡嫌疑人、懲罰責任人並向受害者提供補救。

1月22日，包括愛德華茲的多位聯合國專家亦曾發聲明說三道四，呼籲香港政府撤銷對黎智英的所有指控，並立即釋放他。