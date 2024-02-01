大陸民航取消西偏逼近台海中線　美議員促與台談判

大陸周四（2月1日）取消台灣海峽中線西側劃設的M503航線自北向南飛行偏置，並啟用該航線W122、W123銜接航線由西向東運行，引起台灣反對。美國參議院外交關係委員會主席卡丁（Ben Cardin）周三（1月31日）發聲明，敦促北京立即改變決定，並與台方談判。有台學者認為，未來如有民航機偏離航道，必要時應增加戰機緊急起飛攔截的頻率。

卡丁在聲明指，大陸單方面決定調整台灣海峽有爭議的飛行路線是危險和挑釁性的，是其不遺餘力向台施壓又一例子。他指此舉只會增加安全風險，破壞航空安全，並威脅兩岸穩定。他認為，大陸在台灣大選數周後採取此行動並非巧合，充分表明民進黨的賴清德當選下屆台灣總統不符合大陸期望；他強調美國會繼續與台灣人民站在一起，支持他們決定自己未來的權利。

外界質疑大陸此舉模糊海峽中線，不尊重台灣，並有不當軍事企圖，壓縮台灣的戰略空間。大陸官媒發文駁斥上述質疑全都站不住腳，指不存在所謂的海峽中線，反問「民進黨當局尊重大陸了嗎」。有美國智庫認為，透過民航和海運來管理台灣周邊的海空域，是大陸試圖抹去台灣存在的方式之一；預期大陸會試圖擴大台灣的國際孤立，並指在賴清德5月20日就任後加強施壓。