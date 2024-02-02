夫婦找回失散22年兒子　拐帶者為余華英丈夫

雲南大理尋子家長卿素華近日經過DNA比對，找到其失散22年的兒子李聰。卿素華表示，李聰當年是遭雲南拐童女犯人余華英的丈夫王某文拐走。余華英去年9月被控拐賣兒童被判死刑，目前正就案件上訴。

卿素華周二（1月30日）表示，2002年正月初九，她把未滿5歲的李聰留在親戚的商店裏玩耍，之後他失蹤。卿素華指當年住在其親戚商店對面的男子叫王某文，親戚稱當日看到他帶走李聰。卿素華和丈夫之後向警方報案，但因證據不足不了了之。她去年11月聽說余華英的丈夫王某文落網，於向警方反映，之後在派出所一眼就認出落網的王某文就是當年她認識的王某文。

卿素華得悉余華英案中多名兒童被拐到河北邯鄲，於是在社交平台發布尋子訊息，並往邯鄲地區投送。後來有人表示其女婿林某某可能是李聰，並傳來多張女婿小時候的照片，卿素華夫婦認出是兒子。根據大理市公安局周一（1月29日）下達的鑑定意見通知書，顯示卿素華夫婦是林某某的生父和生母，雙方計劃在正月到大理認親團圓。卿素華在社交平台發布尋子訊息的帳號中一名粉絲，剛巧就是林某某。除李聰外，還有一名孩子於2003年被王某文拐走，去年在邯鄲尋獲，遺憾的是其生母已離世。