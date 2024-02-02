推動種業發展　國家南繁硅谷2030年全面建成

內地農業農村部等5個部門周三（1月31日）在海南省三亞市發布國家南繁（把夏季農作物冬季拿到南方繁殖選育）硅谷建設規劃，目標是建成國家級種業創新基地。

南繁基地是中國農業科研的戰略資源，在科研育種加代、應急種子生產、製種繁種等方面發揮極重要作用，對加快提升中國種業科技水平、保障國家糧食安全作出重大貢獻。規劃以種業高質量發展為主線，對南繁硅谷建設作出全面部署。規劃提出要努力把南繁硅谷建成國家級種業創新基地、種業高質量發展新引擎、種業科技國際合作大平台和種業深化改革開放試驗區。

南繁硅谷建設分為兩階段目標。首先到2025年，國家南繁硅谷資源、技術、人才、資金等要素集聚態勢初步形成，配套政策和制度體系建立健全，種業知識產權保護體系逐步完善，國家級種業創新基地初步建成。到2030年，海南自貿港制度下的種業創新體系、政策體系、產業體系健全完善，人才不斷聚集，種業創新質量和速度明顯提升，形成一批國際領先的科研成果，集科研、生產、銷售、科技交流、成果轉化為一體並服務全國的南繁硅谷全面建成。