小區起火釀1死　居民批消防栓無法正常使用

貴州省貴陽市日前有住戶家中失火，消防員趕到時卻發現走廊消防栓無法打開，消防喉又接不上消防栓的出水口，導致救火被耽誤近半小時。大火撲熄後，被困的戶主母親因吸入濃煙身亡。戶主事後質疑大廈如何通過消防驗收，當地政府表示將調查。

家住貴陽市雲岩區東山壹號小區的向先生（化名）周二（1月30日）在短片平台上載影片痛訴家中失火的經歷。他指小區有人放煙花，火花彈到他家中導致起火，他發現後立即致電消防，但消防員到場時卻發現消防栓被螺絲釘釘死。消防員敲碎消防栓櫃門玻璃後，又發現消防喉無法接上消防栓。向先生周三（1月31日）再發影片稱，除消防栓問題外，他質疑每層樓4戶人只設2個便攜乾粉式滅火筒不夠用。

有關小區消防驗收情況，貴陽市消防審驗中心工作人員周三表示，該中心2019年後才開始承接房屋消防驗收，之前由消防支隊負責，現正核查當時情況。雲岩區政府周三發通報稱，周二晚東山壹號居民家起火導致1人死亡，起火原因為燃放煙花爆竹的火花濺入室內引燃雜物，已組織開展對涉事小區的消防隱患排查整改工作。針對救援期間發現消防栓因消防喉接口缺失無法正常使用，區政府已成立工作組開展調查。