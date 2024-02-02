好友假冒網戀女友4年　哄騙男子15萬人民幣

內媒周三（1月31日）報道，上海市一名男子近日發現網戀4年的女友，竟是其男性好友假冒，期間更被哄騙送出價值超過15萬元人民幣（約16.52萬港元）的紅包及禮物，而對方早已將錢款揮霍一空。男子事後向警方報案，疑犯目前因涉嫌詐騙罪被依法刑事拘留。

30歲男事主小何2017年在疑犯沈某介紹下，與對方假扮的「韓小姐」互加微信並發展成戀人關係。儘管韓小姐在網戀4年間以各種理由拒絕與小何相見，但他仍被對方的甜言蜜語和關懷深深吸引，加上對方定期發布的朋友圈和生活照，以及沈某的擔保介紹，他未曾對此起疑，更聽從沈某意見，每逢紀念日和節日送出高額紅包及禮物。

至2021年底，沈某再次邀請韓小姐與他及其父母見面遭拒，對方更在翌日注銷帳號，令他感到悲憤交加，惟有請求沈某協助聯繫。沈某前年至去年底一直以工作忙碌為由推脫尋人，更謊稱韓小姐在寶山某商場工作，小何多番尋找無果後逼問沈某，最終事情敗露。小何上月7日到上海市公安局寶山分局羅涇派出所報案，警方調查後迅速逮捕沈某，對方亦坦承因眼見小何找女朋友屢受挫折，繼而動起歪念犯案，借用他人照片和影片，偽裝成「韓小姐」哄騙小何。