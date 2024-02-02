內地15年來首個冰凍橙色預警　多地陸空交通受影響

中央氣象台網站周五（2月2日）表示，未來數日中東部地區有大範圍雨雪冰凍天氣過程，多地有暴雪至大暴雪。氣象台周四（2月1日）發布首個冰凍橙色預警，是自2010年該預警標準設立以來發布的最高級別冰凍預警。應急管理部將低溫雨雪冰凍災害四級應急響應範圍擴至11省市。冰凍天氣影響陸空交通。45個機場發布輕度霧、霾、雪等天氣預警，部分機場出現航班延誤。正經歷入冬以來最強雨雪天氣的河南，部分列車停運、高速臨時管制。

氣象台預計周五至下周一（2月5日），西北地區、華北、東北、黃淮、江漢、江淮、湖南、貴州、重慶等地有降雪或雨夾雪；長江中下游及以南大部分地區有雨。當局周五上午6時發布暴雪黃色預警，料河南、安徽、湖北、湖南等地有大到暴雪，其中，湖北局部地區有20至24毫米大暴雪。上述部分地區局部地區積雪深度達15厘米以上。中共中央辦公廳、國務院辦公廳周四印發通知，為有效做好春節前後低溫雨雪冰凍災害防範應對工作，要求各地各有關部門加強監測預警和會商研判、確保交通運輸安全通暢、保障生產生活秩序正常運行、抓細抓實安全生產。

河南省周四啟動低溫雨雪冰凍災害Ⅳ級應急響應，當地多條高速禁止車輛上站、高鐵停運、部分景區臨時閉園。因道路結冰，包括京港澳高速、大廣高速、許廣高速的24條路段禁止所有車輛上站通行。為了降低天氣對高速公路出行的影響，河南已連夜開展除雪融冰工作。受降雪影響，國鐵集團鄭州局管內鄭焦、鄭渝、濟鄭部分區段周三（1月31日）動態停運列車13.5對。受河南、湖北雨雪冰凍天氣影響，鐵路部門計劃於周五至周六（3日）凌晨，停駛廣州、深圳往鄭州、青島、駐馬店、南陽、信陽、襄陽、十堰、宜昌等方向高鐵列車13對。