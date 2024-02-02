最高檢：金融領域新型隱性腐敗犯罪數量日益增多

最高人民檢察院檢察委員會副部級專職委員、第三檢察廳廳長史衞忠周五（2月2日）指出，金融領域職務犯罪呈現三大明顯特征，包括腐敗問題依然複雜嚴峻，治理力度應持續加大；貪污賄賂和瀆職犯罪互相交織，給國家利益造成特別重大損失；管理崗位廉政風險高，從業人員法律意識淡漠。

史衞忠表示，在近年來提起公訴的國企人員職務犯罪案件中，金融領域人數較多。黨的十八大、十九大以來不收斂不收手的情況仍普遍存在，犯罪手段日趨專業和隱蔽，運用金融工具和交易規則實施的新型隱性腐敗犯罪數量日益增多。他分析，由於金融領域特有的行政權力和巨額資金配置權，金融工作人員在腐敗犯罪的同時經常伴隨違法發放貸款、違規出具金融票證等失職瀆職行為，嚴重破壞金融管理秩序和國有資產安全。

此外，部分金融機構過於追求經濟效益，忽視黨風廉政建設，缺乏有效風險防控機制，內部不正之風和“潛規則”流毒蔓延，在領導幹部中形成「破冰效應」，由風及腐、風腐一體，最終形成破壞金融生態環境的頑瘴痼疾。史衞忠表示，過去一年，檢察機關積極參與金融領域腐敗問題重點整治，依法辦理多宗金融領域重大職務犯罪案件。