被爆與年輕男不雅聊天　女公職員遭免職審查

內地近日網傳一名女公職人員與男子的不雅聊天截圖，內容除顯示多張該女子的裸露照片，還有大量露骨的對話。涉事女子據指曾任湖南長沙雨花區商務局局長。當地官方周四（1日）發通報稱，對事件高度重視，已對涉事的公職人員給予免職處理，區紀委監委已對其立案，案件正在進一步審查中。

網上流傳女公職員與一名年輕男子的聊天記錄從2021年12月3日開始。聊天記錄顯示，女方到外地出差時，多次邀請對方相見。對話又顯示該女公職人員已婚並育有孩子。據內媒報道，涉事女子名為李某萍，此前擔任長沙雨花區商務局局長，去年4月27日被免去局長職務，現為雨花區總工會黨組書記、常務副主席。

雨花區總工會一名工作人員周四表示，針對此事，雨花區委組織部已介入調查，具體情況不清楚。該工作人員又稱，李某萍已沒上班。據報，李某萍最近一次露面是上月11日出席雨花區總工會召開的全區工會2024年度工作會議。報道顯示，李某萍以雨花區總工會黨組書記、常務副主席身份進行工作部署。不過，內媒在長沙市雨花區人民政府官方網站發現，該區總工會領導訊息一欄中並無李某萍的名字。