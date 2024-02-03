助賴清德警衞室主任竄改體測　國安局上校捱告

負責台灣副總統賴清德維安工作的「萬里」警衞室主任謝靜華少將，因2020年度體測健走成績不合格，負責體測的國安局特種勤務中心前上校盧永榮竟找下屬上尉許正杰，竄改成績為合格，並不實登載於成績冊，國安局政風處發現將2人移送偵辦。台北地檢署周五（2月2日）依陸海空軍刑法、刑法偽造文書罪起訴盧永榮，另許正杰因認罪，獲緩起訴處分1年，須向公庫支付1萬元新台幣（約2,500港元）。

起訴指出，前國安局特種勤務中心訓練組上校盧永榮，負責督導所屬訓練組業務，於2021年8月31日上午，在特勤中心舉行年度體技能鑑測（3,000米跑步或5公里健走測試項目），承辦5公里健步測試項目，明知健走成績合格為45分鐘，而特勤中心萬里警衞室主任謝靜華健走成績為47分28秒，不合格。盧當場下令部屬訓練組上尉參謀許正杰，將謝靜華的成績，竄改為44分48秒，並不實登載於成績冊內，讓謝健華取得符合維安特勤人員體能要求的合格成績。

報道指，謝靜華雖因此案被拔官，調回特勤中心，但他仍於2020年12月獲晉升少將。謝靜華在晉升少將時，向媒體表示體測及晉任，皆合乎計劃和法規，沒有苟且的情事。不過，北檢認為國安局官員包庇，今依法起訴。至於涉案的前國安局上校盧永榮，已被調往特勤中心警安組編審，擔任非主管職。