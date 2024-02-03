美媒：台向俄出口精密儀器　助生產無人機

美國《華爾街郵報》周四（1日）報道，俄羅斯受西方國家制裁後難以進口高科技儀器。在此期間，俄羅斯企業「I Machine Technology」卻能從台灣企業進口價值2,227萬美元（約1.7億港元）的數控機床，並將其用於生產攻擊烏克蘭的無人機。中國外交部發言人汪文斌周五（2日）稱不了解相關情況，但俄羅斯恪守一個中國原則，堅定地反對台獨。

報道引述俄羅斯貿易數據和美國高級國防研究中心的出口紀錄，顯示去年前7個月，這些數控機床被分成63批入口俄羅斯。第一批機器價值447萬美元（約3,487萬港元），它們從一間名為I Machine Tools的台灣企業直接發送到I Machine Technology，直運在去年5月結束。I Machine Technology公司執行長布列季欣（Aleksey Bredikhin）聲稱餘下1,780萬美元（約1.3億港元）貨物是從土耳其和中國進口。報道所揭露的貿易紀錄卻顯示這些儀器是由幾間台灣公司製造。

台灣經濟部國際貿易署拒絕回應報道，但該部門曾發出聲明稱台灣政府計劃禁止台灣企業向I Machine Technology出售數控機床，原因是擔心這種產品被用於武器生產。資料顯示，俄羅斯多年來嚴重依賴進口來獲得數控機床，使用者可透過輸入電腦指令，控制儀器切割和塑造金屬塊形狀，從而生產步槍撞針和瓶狀金屬，減少人手生產錯誤和增加製造效率。