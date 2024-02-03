9解放軍將領失人大代表資格　報告揭涉嚴重違紀違法

全國人民代表大會常務委員會去年12月29日公布，9名解放軍高級將領已被罷免全國人大代表資格，包括中央軍委聯合參謀部前副參謀長張振中、前火箭軍司令李玉超等，當時沒有公布免職原因。全國人大常委會官網近日發表報告，揭露上述人等因涉嫌嚴重違紀違法，被罷免第十四屆全國人民代表大會代表職務。報告具體列出他們的身份，以及被所在單位召開大會罷免代表的時間。

內媒周六（3日）報道，全國人大常委會官網發布《全國人大常委會公報》2024年第一號（總號：368）報告，當中提到張振中因涉嫌嚴重違紀違法，於去年7月7日被罷免全國人大代表職務。中央軍委裝備發展部前副部長張育林和饒文敏，於去年11月28日被罷免全國人大代表職務。南部戰區前副司令兼南部戰區海軍司令鞠新春，於去年11月27日被罷免全國人大代表職務。

另外，空軍前司令丁來杭於去年12月4日被罷免全國人大代表職務；火箭軍裝備部前部長呂宏、火箭軍前司令李玉超、火箭軍前副司令周亞寧，於去年9月26日被罷免全國人大代表職務。火箭軍前副司令李傳廣則於去年12月5日被罷免全國大代表職務。