小區業主圈地擴院佔用公地　城管部門介入調查

內媒周五（2日）報道，上海市浦東新區華春路一個小區多名業主反映，小區二期的一樓業主盛行「圈地擴院」，在門前的庭院豎立柵欄，甚至向外擴建院子，佔據公用土地。城管部門目前已介入調查，稱有關行為損壞綠化，惟仍有不少業主指出儘管當局立案且罰款，卻依舊未能有效阻止亂象。

小區一樓住戶在庭院外圍統一安裝了格柵，大片靠近綠籬區域的原有綠化被清理，並以格柵圈入住戶的庭院範圍，不少樓上業主直言不能接受「毀綠佔地」、「圈地擴院」的行為，認為此舉侵犯其他業主的權利。實際上，小區二期的場景與一期相似，惟一期住戶大部分為貼着綠籬搭建格柵，且庭院並未外擴。對此，有業主指一期業主購屋合同列明「綠地、庭院等部位的相連或相鄰的業主無償使用並維護上述部位」，加上樓上住戶同意放棄有關部分的使用權，故未如二期住戶般引發衝突。

報道指，由於發展商交付標準不一，一期前後都有庭院且外圍有綠籬隔離，面積較大；二期則只有南側有庭院，面積較小，綠籬邊界亦無石柱充當「界線」，導致住戶間矛盾漸增，如二期樓上住戶投訴樓下圈地，二期一樓住戶則投訴一期一樓住戶導致綠地硬化。小區物業管理工作人員指，曾向二期54個住戶發送整改單，阻止對方停止私自擴建花園和佔用公攤面積等行為，要求在限期內恢復無果。

城管隊員表示，目前尚無明確依據判定有關住戶是否涉嫌違法搭建，但指這本質上涉及損壞綠化問題。城管部門早前已立案調查一期的9名住戶，以及二期的16名住戶，要求限期整改，並按程序作出罰款等行政處罰，同時建議組建「居村自治共治」框架，請第三方上門協助整改和補種綠化，以及邀請城管在旁見證。