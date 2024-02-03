內地續發暴雪橙色警報　往返武漢列車停運

中央氣象台周六（3日）持續發布暴雪橙色警報，湖北西南部、湖南西北部、重慶東南部、安徽中部等地的部分地區有大暴雪，局部地區特大暴雪，新增積雪深度5至10厘米，局部可達18厘米以上。受內地中東部地區低溫雨雪冰凍天氣影響，為確保旅客出行安全，部分往返湖北省武漢市的列車停運，該省多地往返廣東廣州和深圳等地的夜行高鐵停駛。

中央氣象台預測，自周六至下周日（4日），河南南部、湖北西南部及中東部、安徽中北部、江蘇西部、湖南北部、重慶東部等地部分地區有大雪到暴雪。其中湖北荊門、宜昌周六亦發布暴雪紅色預警，武漢局管內漢口、十堰、宜昌、恩施、棗陽等地往返開行的54.5對列車停運。另因漢宜線漢川至大福段於當日凌晨發生供電網停電故障，多班列車延誤。鐵路部門表示，受影響乘客可在30日內辦退票手續，不收退票費。

另有網傳影片顯示，河南暴雪超八成高速收費站關閉，有司機在高速塞車超10公里。其中有司機表示，長時間塞車，餓得前胸貼後背。安徽有民眾發現，降雪後，地上堆滿長條型雪花，形狀似味精。拍攝者表示，此種雪花第一次見，感覺很驚奇。亦有網民留言指，可能是凍雨。湖北武當山、安徽天柱山等多個著名景區，受雨雪影響暫停開放