見義勇為遭捅4刀留後遺症　男子追兇26年無果

河南開封男子張杰在26年前從5個流氓手上救下兩名少女，但自己身中4刀，腿部自此出現後遺症，無法進行重體力工作。他救人後，涉事少女和捅人者紛紛失蹤，連鄰居都認為所謂見義勇為的事迹是編造的。張男追查多年後，找到的被救少女也拒絕作證，遂將被救者向法院起訴。張男最終勝訴，被救者賠償10元（人民幣，下同，約11港元）補償金，但女方至今無講「謝謝」，捅人疑犯仍逍遙法外。

內媒周五（2日）報道，事發於1996年4月21日，21歲的張男到舞廳玩耍時聽到有人呼救，挺身而出救助被多人毆打的少女，後被對方追殺刺傷。舞廳保安事後報警求助，張男送院搶救，最深一處刀傷有8厘米深。張男花費治療費逾2萬元（約2.2萬港元），但當時因心急出院，因此留下病根。

張男翌年開啟追兇路，期間沒任何線索，多年後找到一名被救女子和其中一個疑犯，但被救者並無感恩之心，也不願出面指證疑犯。張男隨後以「見義勇為受害責任糾紛」，將被救者起訴至法院，要求對方支付補償金。他希望用這種方式為自己證明，「我勝訴後，別人就不會再說我是個騙子了。」