沙堤機場黑車霸路　交通局：加強日常執法檢查

內地網友近日反映廣東佛山沙堤機場出現黑車霸路問題，佛山市南海區獅山鎮政府和佛山市南海交通運輸局上周五（2月2日）回應指，已聯合公安交警部門開展執法巡查，查處1輛涉嫌非法營運行為車輛、60部違法停放車輛，將持續優化沙堤機場的訂車服務能力。

上月23日，有網友在人民網領導留言板反映，佛山市沙堤機場門口長期被黑車霸佔道路，誘導旅客不走正規平台打車，形容除了對旅客造成很大困擾，也影響佛山的形象。網友建議，設置專門的打車通道，引導旅客有序排隊，杜絕黑車。

上周五，佛山市南海區交通運輸局回復說，1月25日、26日、27日、28日，該局聯合公安交警部門，在沙堤機場周邊開展執法巡查。通過持續執法整治，以及1月27日上午機場開放出發到達口前方的臨時停車區域供旅客使用後，機場車輛進出秩序有所優化好轉。該局強調，目前已制訂《春運執法整治工作方案》、《佛山沙堤機場突擊專項行動》等方案，確保春運重點時段、路段，結合旅客出行客流特點開展針對性的執法整治行動，確保客運市場秩序良好。