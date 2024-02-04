一夜輸700萬新台幣　男子還不出錢遭罰啞鈴深蹲

台灣高雄陳姓男子早年到賭場玩天九牌，一夜狂輸700萬元（新台幣，下同，約174萬港元），3天後只還100萬元（約24.9萬港元）後賴帳不還，被賴姓男子等人約到大寮某鐵皮屋暴打一頓，還被罰「舉啞鈴半蹲」。陳男最後勉強湊了30萬元（約7.4萬港元）才脫身報警，高雄地院依傷害罪判賴男等人4至6月不等，均可易科罰金，可上訴。

2021年10月3日，陳男受社交網友人邀約，前往台南某賭場玩天九牌，當晚手氣不佳、輸了700萬元。3天後陳男還了100萬元後便還不出錢。同年11月14日，賴男等人把陳男約到大寮某鐵皮屋談判，陳男到場遭眾人恐嚇「借不到錢就要打人」。賴男等人恐嚇陳男，只要每打給一個朋友不接，累積3通就打人，還嗆聲「今天一定要讓你斷手斷腳」。

陳男最後只向友人借到20萬元（約4.9萬港元），再領出銀行裡剩下的10萬元（約2.49萬港元），總共籌到30萬元後交給賴男等人才獲釋，脫困後趕緊報警。開庭時賴男等人否認出手毆打陳男，僅坦承罰他「舉啞鈴半蹲」，但因陳男傷勢明確，法官根據相關事證，依傷害罪判罰賴男等人。