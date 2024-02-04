春運期間　虹橋樞紐周邊2300泊位免費停車1小時

上周五（2月2日）召開的2024春運期間虹橋樞紐大客流保障新聞通氣會上指出，今年年春運（1月26日至3月5日，為期40天），虹橋樞紐預計到發總量2,200萬人次，佔全市對外交通總量的52%，日均到發客流55萬人次，同比2023年增長40%，較2019年同期增長12%，創歷史新高。

為做好本次春運大客流運力保障，虹橋樞紐方面研究了若干措施。其中，為緩解春運接客停車難問題，虹橋樞紐統籌提供周邊虹橋天地、虹橋天街、虹橋彙、虹橋綠谷、正榮中心等5個商業及辦公停車場共2,300個停車泊位，從晚上9點到早上6點提供免費停車1小時服務。同時，有關方面積極協調虹橋彙、正榮中心提供網約車蓄車場，給予網約車每天1小時免費的停車福利。

根據有關部門的預測，2024年春運期間，虹橋火車站預計發送旅客840萬人，同比2023年增長34.7%；到達旅客895萬人，同比2023年增長61.8%。虹橋機場方面，預計2024年春運期間航班量達到3萬架次，客流量約500萬人次，日均客流12.6萬人次，同比2023年增長27.4%。