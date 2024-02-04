五旬婦常吃涼拌水芹　患肝片形吸蟲病

來自福建50多歲的蘭阿姨近日因感染肝片形吸蟲病，早前到上海市公共衞生臨床中心治療。該中心感染科主任黃琴坦言，從醫30多年也是首次遇到感染肝片形吸蟲病，幸好及時通過中疾中心寄生蟲病預防控制所，向世界衞生組織申請三氯苯達唑特效藥物，使患者可以足量地服用治療疾病。在團隊照料下，蘭阿姨已康復出院。

據蘭阿姨介紹，4個月前突然反覆腹痛，當時她並未在意。之後，腹痛的頻率和程度不斷加重。在1個多月前，她在福建醫院就診，磁力共振成像提示肝內多發異常信號，初步診斷肝膿腫。為能徹底治愈疾病，蘭阿姨前往上海公共衞生臨床中心感染科接受進一步治療。入院後，感染科主任黃琴在詢問病史時發現，蘭阿姨平日經常食用涼拌蔬菜，尤其喜愛涼拌水芹。

黃琴指出：「水芹菜等水生植物是肝片形吸蟲的中間宿主，肝片形吸蟲的囊蚴很可能會附著在水芹菜的表面。一旦食用水芹菜時沒有洗淨、煮熟，肝片形吸蟲的囊蚴就可能進入人體。」 由於國內沒有生產和銷售治療肝片形吸蟲病的三氯苯達唑該特效藥的企業，黃琴立即聯繫上級部門向寄生蟲病預防控制所申請幫助，最終通過世界衞生組織取得該藥物。

黃琴表示，肝片形吸蟲病臨床少見，極易發生漏診、誤診，而肝片形吸蟲病治療難點在於藥物的可及性。最終，經抗感染、抗肝片吸蟲、保肝降酶，以及服用三氯苯達唑特效藥後，蘭阿姨在經歷27天住院治療後，終於趕在春節前夕康復出院，和家人團聚。黃琴提醒，有一些水生蔬菜表面或者內部會存在寄生蟲，諸如蓮藕、茭白、水芹、菱角等，不建議生吃這類水生蔬菜。最後，常用的鹽水浸泡方式並不能殺死寄生蟲，建議使用高溫快速焯水一分鐘左右就能把寄生蟲殺死，還能保持蔬菜口感，並保留營養價值。