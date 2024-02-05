為報復刀斬車撞連殺6人　平陽縣男子判死刑

浙江省溫州市平陽縣去年農曆新年前發生恐怖兇殺案，男子楊功迅因糾紛以刀劈斬、駕車撞擊等手段連環殺害6人。溫州市中級人民法院上周六（3日）公開開庭審理，以故意殺人罪判處楊功迅死刑，剝奪政治權利終身；以搶劫罪判處他有期徒刑6年，並處罰金2萬元人民幣（約2.2萬港元），決定執行死刑，剝奪政治權利終身，並處上述罰金。

被告楊功迅的父親與47歲被害人楊某垢的父親為遠堂兄弟，2018年1月雙方因屋前菜園地界線發生糾紛並互毆，經調解達成和解。楊功迅之父後來因冠心病住院接受手術，楊功迅歸咎於此前的糾紛，反悔和解。期間47歲屬地社區書記白某已、村委會副主任楊某克等相關人員多次組織調解，楊功迅領取部分調解款後又反悔，雙方矛盾未完全化解。他又因婚姻變故、經濟狀況惡化等，心生怨恨而預謀報復。他去年1月19日在該縣殺害白某已及其岳母、楊某垢及其父母、楊某克母親，期間持刀劫取一輛房車，最終投案。

法院認為，楊功迅的行為構成故意殺人罪和搶劫罪，應數罪併罰，其殺人犯意堅決，犯罪手段特別殘忍，情節特別惡劣，罪行極其嚴重，應予嚴懲。法院指，雖他有自首情節，但其採取極端暴力的方式洩憤報復，殘殺無辜老弱，於法不容，不足以對其從輕處罰。在該案發生後，市縣兩級紀檢監察機關亦已對16名在矛盾化解中作風不實、履職不力的黨員幹部嚴肅追責問責。