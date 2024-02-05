內地發冰凍黃色預警　7省市現凍雨影響海空交通

中央氣象台周一（5日）發布冰凍黃色預警，至當日至周二（6日），貴州中東部、重慶東南部、湖南大部、湖北東南部、江西西北部、安徽南部山區、浙江西南部山區等7省市的部分地區有凍雨，累計凍雨量達1至6毫米，局部地區10毫米。受天氣影響，多地出現列車停運、航班取消和收費站關閉等情況。

受大規模雨雪天氣影響，據廣鐵集團發布消息，周日（4日）至周一，廣鐵集團共停20班高鐵，並對受天氣影響較大的渝廈、張吉懷高鐵進行限速運轉。湖北等地機場亦出現跑道關閉，航班取消的情況，截至周日，其中武漢天河機場已取消航班339架次，機場加強航道和路面除雪工作。另武漢鐵路同日亦停駛141對列車，中國鐵路武漢局發布公告，要求旅客不要貿然前往火車站。

湖南省張家界市永定區的七十二奇樓內一間茶館上周六（3日）因遇暴雪凍雨，發生棚頂坍塌，相關部門派員到場處理。現場調查處置組周日通報，有5人受傷需留院治療，其中1人傷勢較重，其餘輕傷，均無生命危險，另有17人需留院觀察。當局要求對轄區同類場所開展全面排查整治，並開展善後和調查工作。

網傳影片顯示，一名男子準備從上海返回重慶，但因大雪滯留武漢高速，8小時才開車20公里，想離開高速休息無果。