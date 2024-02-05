涉間諜罪楊恒均在華判死緩　澳洲召大使抗議

澳洲籍華裔作家楊恒均涉嫌間諜犯罪，2019年被中國北京市國家安全局逮捕，宣判多次延期。澳洲外交部長黃英賢周一（5日）表示，楊恒均當天在北京被判死緩，澳洲政府對此感到震驚，將以最強烈的措詞表達回應，已指示傳召中國駐澳洲大使抗議，強調不會放棄讓楊恒均與家人團聚。

黃英賢發表聲明指，得悉若楊恒均在兩年內未犯下任何嚴重罪行，就可獲減刑為無期徒刑。她指判刑消息令楊恒均、家人和所有支持者痛心，她稱為楊恒均以及他家人和朋友的堅強所感動。澳洲政府強調，一直呼籲中國按照國際規範和法律義務，為楊恒均提供基本司法標準、程序公正和人道待遇，將繼續為楊恒均的利益和福祉而努力，包括適當的醫療，並為他和他的家人提供領事協助。

現年58歲的楊恒均生於湖北省隨州市，曾用別名楊軍，早前擔任中國外交部官員，移民至澳洲後因撰寫政治間諜小說聞名，其後成為時事評論員並多次發表親西方言論。外媒調查報道，楊恒均曾為中國國家安全局工作，曾在香港和美國秘密收集情報。他2019年搭飛機抵達廣州時被捕，翌年被正式指控間諜犯罪。他否認指控，聲稱受到中國政治迫害和虐待。