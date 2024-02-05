航母福建號側面全身照曝光　專家分析細節

內地官媒近日首次發布中國第3艘航空母艦福建號側面全身照片，可清晰看到甲板上的情況。內媒周日（4日）引述評論員石宏表示，福建號最新側面照與一個月前的全身正面照應屬於同期的不同角度，在拖船幫助下重新入塢的過程中拍攝。石宏認為，航母公開的角度愈多，所展示的細節亦愈多。

以電磁彈射器為例，之前的正面照可看到福建號3條電磁彈射器滑道在飛行甲板上的布局和間距。石宏認為新相顯示福建號彈射器滑道的長度，意味該航母能彈射起飛重量很大的艦載機。正面全身照只能看到福建號的艦島前面有一部升降機，但看不出升降機與艦島之間的距離、升降機的尺寸大小等情況。石宏表示，側面全身照可清楚顯示艦島前後各有一部升降機，升降機的闊度尺寸很大，可見提升艦載機的能力很強。

石宏表示，官方公開第二張角度不同的福建號全身照，可傳遞出福建號距離海試日期愈來愈近，同時兼顧保密性。目前中國周邊安全情勢較嚴峻，公開福建號新照片可展示國防現代化方面的成就，警告試圖搞事的宵小之輩等。甲板上可見摺疊翼艦載戰鬥機，石宏指此舉是用作實地測試甲板如何擺放艦載機、升降機將艦載機在甲板與機庫之間轉運、機庫內如何停放艦載機等情況。