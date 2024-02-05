最高法指禁養烈性犬傷人　狗主均需負全責

不少人愛養狗作為寵物，中國寵物產業白皮書顯示，2022年度中國城鎮犬隻數為5,119萬隻。惟不時出現惡狗傷人等事件，因狗出現的矛盾糾紛頻現。最高人民法院周一（5日）發布多宗飼養動物致人損害典型案例，相關負責人強調，如禁止飼養的大型犬傷人，無論受害人有無過錯，狗主均應承擔全部責任。

最高法公布的案例顯示，內地一名劉姓狗主飼養阿拉斯加雪橇犬，屬於當地禁養的大型犬，小區內一名7歲兒童逗弄該狗時被咬傷臉部，家人要求狗主賠償醫藥費等費用。法院認為雖然受傷兒童逗狗有過錯，但狗主仍需負全責，賠償逾3萬元（人民幣，下同，約3.3萬港元）。另一案例顯示，有婦人被狗咬後需接種狂犬疫苗，打針後才發現懷孕，擔心疫苗影響胎兒發育，決定終止妊娠。法院認為涉事狗主需承擔相關費用，賠償6,069元（約6,684港元）。

最高法相關負責人表示，犬隻追逐路人致其受驚嚇摔傷，即使是此類無接觸式傷害，狗主也要負責。另有人無牌養了11隻狗，且無綁狗繩，被警方沒收全部狗隻後，狗主向法院提出行政訴訟，要求警方撤銷處罰。法院認為警方執法程序合法，駁回狗主的訴訟請求。