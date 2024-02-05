冷凍豬肉檢出瘦肉精　台糖申請複驗

台灣台中市政府上月15日前往國防部福利事業管理處所屬台中福利站，抽驗台糖安心豚梅花肉片（冷凍），檢驗結果發現含有不得檢出的瘦肉精，檢出數值為0.002ppm。惟台農業部等部門抽驗時全部零檢出，地方政府與中央部門檢驗出現分歧。台糖周一（5日）已向台中市政府衞生局申請複驗，該部門亦證實收到申請，結果最快於周三（7日）出爐。食藥署周一再抽驗3件同批次產品，均未檢出瘦肉精。

台中市政府周一公布上月抽查的檢驗方式和流程，及當時預防性下架及公布的動機。台中市衞生局表示，目前仍留有部分同檢體原肉，可分為2份，1份送食藥署複驗，周一將整理相關資料，派專人親送至衞福部食藥署，也希望在有市政府人員和第三公證單位在場下複驗。針對台糖申請複驗部分，也邀請食藥署親至實驗室指導，了解地方部門的檢驗流程。

台中市食安處近日查獲台糖冷凍豬肉檢出瘦肉精，業者已將該批肉品全數下架停止販售並全面回收。台北、新北等8個縣市為安全起見，已要求將台糖的梅花肉片下架。惟台農業部和台糖公司啟動源頭抽驗，周日（4日）晚公布45件肉品的抽驗結果，全部零檢出。台糖亦表示，自行將同批次肉片送到私人實驗室檢驗，結果未有驗出瘦肉精，促請外界不要再傳謠言。