去年地鐵昌平線列車追撞調查報告公布　18人被追責問責

北京市應急管理局周一（5日）公布去年12月14日晚北京地鐵昌平線列車追撞事故調查報告，指是因為雪天導致列車制動距離延長、運營單位雪天應對措施落實不到位、行車調度員處置不當和列車司機操作不當，造成事故發生。

北京市紀委監委經過問責調查後，對北京市地鐵運營有限公司、北京市交通委員會共18人追責問責。此外，公安機關已對事故相關責任人員立案調查，北京市地鐵運營有限公司按規定對相關人員進行處理。

事故調查組查明，事發當日北京地區處於暴雪橙色預警期，事發地區正在降雪，當值行車調度員在線路堵塞未完全排除的情況下，解除後方032車扣車，並且未告知032車司機，前方024車在區間臨時停車；032車司機以人工駕駛模式行駛時，在系統提示減速後未及時煞車；同時在降雪天氣之下軌面濕滑，032車煞車制動距離延長，導致與前方正停下的024車發生追撞。報告又指，北京市地鐵運營有限公司應對準備工作不夠充分；雪天限速、降速等安全措施不夠具體。

該宗事故造成130人骨折；3人重傷、70人輕傷，無人死亡。直接經濟損失約950.8萬元人民幣（約1,043港元）。