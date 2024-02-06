涉網上賣盜版考研資料圖利　44人落網

浙江省杭州市公安局周日（4日）通報，杭州市西湖區分局近日破獲一宗重大侵犯著作權案件，抓獲44名疑犯，扣押上百部涉案電腦，同時查封逾10萬部侵權盜版考研視訊資料及約30萬冊盜版考研書籍，總涉案金額高達3,000萬元人民幣（約3,300萬港元）。一眾疑犯因涉侵犯著作權及銷售侵權複製品等罪名，已被依法採取刑事強制措施。

通報指，西湖區分局早前接獲轄區某醫學考研機構報案後得悉，有人盜錄該機構旗下某著名老師授課醫學品牌課程，再以低價出售影片。經釐清案情後，分局民警聯同其他部門發現數十個遍布全國各地，專門大量複製及印刷考研教學書籍團夥。

由2023年至今，杭州警方分批出動上百警力奔赴江蘇省、山西省及河南省等10多個省市展開大規模收網打擊行動，抓獲多名疑犯，包括32歲山西籍男子陳某及34歲江蘇籍男子祁某。警方指，陳某及祁某為代表盜版考研資料團夥，涉嫌透過程式破解及直接拍攝等手法盜錄各大教育教學平台正版考研網課，再大量複製及印刷正版考研書籍，之後利用網上商城及網絡聊天平台等管道，宣發售賣盜版考研資料相關訊息，涉及考研英語、政治及醫學等百多個學科領域。