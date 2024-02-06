深圳工人洗外牆墮樓亡　企業曾強求治療圖降責

廣東省深圳市龍崗區一名男工人去年底在高空清洗外牆時，安全繩突然斷裂，連人帶繩從8樓跌落地面，送院搶救至上月26日不治身亡。死者妻子不滿丈夫所屬企業在他腦死亡後仍要求醫生繼續治療，至一個月後才放棄搶救，導致事故降級至街道辦處理。企業負責人表示，願意支付治療等費用。惟雙方未就賠償事宜達成協議。

內媒周一（5日）報道，死者的張姓妻子表示，丈夫生前靠打工賺錢養家，已從事外牆清洗工作多年，每月收入1萬元人民幣（約1.1萬港元）左右，是家中重要的經濟來源。突發變故令張女無法接受，質疑企業的高空作業存在安全隱患，安全繩為何在半空斷裂。惟企業負責人強調，斷裂的安全繩僅使用數月，屬於新繩，已移交安監部門調查。

死者家屬表示，醫生此前宣布男工人「腦死亡」時，明確告知他幾乎無生還希望，但企業方為了規避安全責任，繼續讓其治療多一個月。家屬認為，將傷者「拖」滿一個月後再放棄治療，導致事故「降級」處理。負責人解釋是希望能看到奇迹，也勸導家屬「不要弄得大家都不好」。平湖街道安監部門工作人員表示，事發後30天內當事人是傷者還是死者，直接影響該事故是死人事故還是重傷事故，從法律角度而言今次是一宗重傷事故。