危地馬拉擬與陸建立貿易關係　維持與台邦交

台灣在中美洲的邦交國危地馬拉，其新任外長馬丁內斯（Carlos Ramiro Martínez）周一（5日）向英媒表示，該國正考慮跟中國大陸建立正式的貿易關係，但計劃維持與台灣的現有關係。

馬丁內斯表示，危地馬拉將在他們一直以來的層面上，持續與台灣合作，但新任總統阿雷瓦洛（Bernardo Arevalo）已指出，該國不能忽視大陸的影響力與力量。馬丁內斯提到，該國有興趣跟陸方接觸，嘗試在貿易方面發展關係，具體可能設立一個貿易利益辦事處，將有助為該國產品找到大陸市場。他強調，危地馬拉正公開推進此事，並非針對台灣或美國的伏擊。

中國外交部發言人汪文斌周二（6日）表示，世界上只有一個中國，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府，台灣是中國領土不可分割的一部分，一個中國原則是國際社會普遍共識和國際關係基本準則，是中國同包括危地馬拉在內的所有國家開展合作的根本前提和政治基礎。他指出，全世界已有183國與北京建交，充分證明堅持一中原則是國際大勢、人心所向、大勢所趨。他希望危地馬拉新政府順應歷史大勢和時代潮流，盡早做出符合危地馬拉國家和人民根本和長遠利益的正確決斷。