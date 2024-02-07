醉漢調戲婦女被打後自毀亡　打人者獲判無罪

貴州省貴陽市一名醉漢2017年12月在小碧鄉東客站旁當街調戲、毆打一名女子，並與對方親戚爭執打鬥，其後他被警方帶走並在派出所內用頭撞牆15次身亡。女子兩名親戚事後因故意傷害罪被判處3至10年有期徒刑，貴州省中級人民法院重審維持原判，兩人再度上訴。內媒周一（5日）報道，貴州省高級人民法院近日二審改判兩人無罪。

丁小平事發當晚在小旅館調戲毆打40歲女子周國會後，與她的親戚唐銀華和楊成祥打鬥。丁小平次日凌晨被帶到派出所，並在6分鐘內多次用頭撞牆後昏睡，兩度送醫均檢查不出問題。他當日早上再被送醫，惟搶救無效死亡，鑑定顯示他死於重型顱腦損傷。貴陽市中院2019年8月一審判決指丁小平撞牆非其主要死因，且唐銀華曾毆打被害人頭部，因此依故意傷害罪分別判處唐銀華和楊成祥有期徒刑10年和3年。

貴州省高院上月31日終審判決，認為丁小平之死與其當日大量飲酒、在派出所自己撞牆、醫院未作深入檢查等因素有關，唐、楊二人阻止丁小平進行不法侵害的行為屬於正當防衞，且明顯未超過必要限度，因此改判二人無罪。唐銀華表示，將依法向貴陽市中院申請國家賠償。