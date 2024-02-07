跟南韓外長通電話　王毅邀對方訪華

中共中央政治局委員、外事辦主任兼外長王毅周二（6日）應約同南韓外長趙兌烈通電話。王毅強調，遠親不如近鄰，新的一年是龍年，希望中韓關係發揚「龍馬精神」，展現新氣象、開辟新局面，更好造福於兩國人民。雙方都認為，重新確認中韓戰略合作夥伴關係十分重要。

王毅祝賀趙兌烈出任南韓外長，表示中韓互為重要近鄰和合作夥伴，建交以來雙邊關係取得豐碩成果，給兩國人民帶來巨大福祉，也為促進地區和平發揮了積極作用。中國對韓政策保持穩定性、連續性，始終將南韓作為重要合作夥伴。希望韓方奉行積極客觀友善的對華政策，恪守一個中國原則，維護好中韓關係政治基礎，推動兩國關係回到健康穩定的發展軌道。中韓經濟聯系密切，產供鏈高度互嵌，雙方應共同維護產供鏈穩定暢通，抵制經濟問題政治化、泛安全化和工具化。

趙兌烈表示，韓中建交後，兩國合作取得飛躍式發展。韓中關係非常重要。南韓政府高度重視發展對華關係，願同中方增進互信，聚焦合作，密切高層往來，在經濟、人文等領域不斷積累成果，推動兩國關係可持續發展。雙方還就朝鮮半島形勢等交換了意見。王毅表示，當前半島局勢緊張事出有因，希望各方保持冷靜克制，不採取加劇緊張的言行，通過對話協商解決各自合理關切。

而王毅已邀請趙兌烈訪問北京，趙兌烈感謝邀請，並同意在雙方方便的時候討論他訪華的事宜。