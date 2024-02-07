常山縣三孩家庭可獲購房補貼　最多有30萬元人民幣

浙江又有地區明確三孩家庭購房補貼金額。衢州市常山縣委宣傳部周一（5日）公布的房地產新政，當地將對現城區人均居住面積小於30平方米、在常山縣城區購買新建商品住房且面積不小於120平方米的三孩家庭，一次性發放房票（用於抵扣購房款）20萬元（人民幣，下同，約21.9萬港元）；滿足以上條件且已申領農民「集聚券」的家庭，發放房票再增加10萬元（約10.9萬港元）。

去年8月，常山縣出台《優化生育政策的若干措施（試行）》。住房方面，明確對二孩、三孩家庭無房租賃住房提取住房公積金的，實際租房提取限額可上浮50%。對二孩、三孩家庭購買自住住房且符合公積金貸款條件的，貸款額度可按家庭或單方當期最高貸款額上浮20%、30%。

除常山外，近年浙江多地出台關於二孩、三孩家庭的購房支持政策，部分地區向三孩家庭提供的購房補貼最高可達30萬元。如嘉興市2022年對新購新建商品住房的該市戶籍二孩、三孩居民家庭分別給予每平方米300元（約330港元）、每平方米500元（約550港元）的購房補貼。