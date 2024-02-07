農藥生產商環評文件造假　判回收劇毒除草劑

江蘇省知名農藥生產企業南京紅太陽生物化學有限責任公司前年因環評文件造假，被生態環境部點名而引發關注，去年更被環保組織提起公益訴訟。內媒周一（5日）報道，南京市中級人民法院日前宣判南京紅太陽繳納生態環境損害賠償款26.6萬元（人民幣，下同，約29萬港元）；在半年內回收此前生產並在國內市場銷售的劇毒除草劑「百草枯」，並在該省省級媒體向公眾賠禮道歉。

此案是目前披露的公益訴訟案件中，首次判決回收百草枯的案例。執法人員2021年7月對南京紅太陽現場檢查發現，其補辦的《80噸/天廢水生化處理項目及500平方米危廢倉庫項目環境影響報告表》，未如實反映污水處理站中8個百草枯工藝廢水儲罐廢氣治理設施實際建設內容，引用的監測數據與原始監測報告不一致，對此罰款50萬元（約55萬港元）。

該通報引起北京草原之盟環境保護促進中心關注，發現在國家嚴禁銷售百草枯後，仍看到南京紅太陽生產的百草枯產品在市場流通，於是對其提起公訴，南京市中院兩次開庭審理。判決書顯示，草原之盟指南京紅太陽超標排放大氣污染物、不按危險廢物管理規定儲存危險廢物等諸多環境違法行為，多次被行政處罰，對環境已造成實質性損害或具有損害環境的重大風險。