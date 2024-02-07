農曆新年寵物寄養需求火爆　消保委促推業界標準

農曆新年臨近，內地不少養寵物的城市人面臨返鄉期間如何安頓寵物的問題，提供上門餵養等服務的寵物託管師需求火爆，相比平常節假日的託管價格，農曆新年期間的價格翻了一倍以上。江蘇省消保委周二（6日）呼籲盡快推出業界標準，建議消費者優先選擇機構服務，若選擇個人寵託師，建議以文字形式約定服務內容，並注意家中安全隱患，防止意外。

因入行門檻低、市場需求大、服務時間靈活，寵託師吸引了不少希望擁有多重職業、多元生活方式的「斜槓青年」兼職擔任。浙江省杭州市有年輕女子上月開始接單，目前預計農曆新年8天可上門100次，至少賺5,000元（人民幣，下同，約5,500港元）。另有寵物主人表示，當地貓隻寄養一天需100至200元（約110至220港元），一個農曆新年假期需花費上千元，「從貓咪感受和費用來說，上門餵養更好。」

由於寵託師目前還沒有明確的行業服務標準，也缺少相應監管，在需求火爆的背後難掩隱憂。因獨自上門餵養寵物引發的糾紛頻現，如寵物丟失、生病、受傷，消費者個人訊息外洩等。江蘇省消保委相關負責人周二呼籲，相關部門盡快推出寵物寄養業標準與管理辦法，亦提醒民眾與寄養機構簽訂書面協議，明確收費標準、服務內容和責任劃分等。