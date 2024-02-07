男子花近20萬人民幣娶妻　10餘天即離婚感受騙

福建省莆田市一名農村男子因心急結婚，透過婚姻介紹所認識一名女子，兩人在一個月內閃婚。他於是向婚介公司支付19.8萬元（人民幣，下同，約21.6萬港元）彩禮。詎料兩人結婚僅10餘天便離婚，男子大感受騙，於是起訴女方，近日向媒體曝光事件。

34歲的陳先生前年9月初通過莆田「馨巢婚介」和「貴州欣夢緣婚介有限公司」，認識貴州二婚的牛女士。兩人有結婚共識後便到醫院做婚前檢查，但女方拿不出工作地的體檢報告，在網上也查不出相關訊息，便生氣跑出檢查室不做檢查，隨後被婚介所開車接走。牛女士在不歡而別幾天後主動聯繫陳先生，讓他體諒婚介難處，兩人聊過幾天後又來到婚介所。陳先生指當時婚介人員讓他們寫委託書，又突然問他有沒有帶戒指，更主動找來一枚戒指，為兩人辦了求婚儀式。事後兩人談妥相關費用，次日已領結婚證並由陳先生父親交付現金。

陳先生婚後發現牛女士只拿到6.6萬元彩禮（約7.2萬港元），並稱不清楚其餘彩禮去向。陳先生本不想追究，但牛女士婚後不久便返回貴州老家，又以各種要求不得滿足而不回莆田。他向法院起訴女方，但法院指他只能證明彩禮是交付馨巢婚介的鄭某勇，最後判牛女士返還他戒指一半款項1,641元（約1,792港元），陳先生已上訴。有律師則建議，他可起訴涉事婚介公司。