內地連發低溫暴雪冰凍預警　多地列車停運延誤

中央氣象台周三（7日）繼續發布低溫藍色預警、暴雪藍色預警和冰凍黃色預警，其中湖北南部、湖南西北部及南部、重慶東南部和廣東北部等地的部分地區周三至周四（8日）氣溫料較歷史同期偏低7℃以上。受雨雪冰凍影響，江西和福建省內的京港高鐵、昌福鐵路、昌九城際鐵路等路線的部分旅客列車周二（6日）至周三停駛。

上月31日起，持續多天的大範圍雨雪冰凍天氣影響中東部地區，波及18個省份。中央氣象台預測，南部地區雨雪冰凍天氣將於周四趨於結束，江南北部和西部、西南地區東部等地的部分地區周三仍有降雪或雨夾雪，貴州、湖南等地有凍雨，但降雪和凍雨較之前有所減弱，上述地區氣溫較常年同期偏低5℃左右。湖南東南部等地周三至周四有暴雪，部分地區新增積雪深度2至5厘米，局部地區可達10厘米以上。

自然資源部周二發布消息稱，國家海洋預報台發布遼東灣海冰黃色警報。海冰實況顯示， 周二遼東灣浮冰範圍88海里，黃海北部浮冰範圍5海里，預計未來3天遼東灣最大浮冰範圍75至85海里。另受雨雪影響，多地高速公路和收費站關閉。湖北省交通運輸廳副廳長陳光斌表示，全省44個擁堵點已打通20個，其中京港澳高速、大廣北高速、滬渝高速、滬蓉高速等高速公路周二下午已全線暢通，但仍出現通行緩慢的情況。

此外，湖南長沙、廣東廣州、湖北武漢等地高鐵站擠滿延誤車次的旅客，有列車晚點17小時，乘客被迫通宵候車，排隊搶充電寶。武漢漢口火車站附近降下鵝毛大雪，列車和旅客滯留情況嚴重，有人在車內停留16小時，靠泡麵、火腿腸等補給食物支撐。湖北仙桃許廣高速再因大雪塞車，一對夫妻帶4個月大的龍鳳胎嬰兒受困途中，現場村民和路政人員10餘人搭成「人鏈」，將兩名嬰兒從落差3米多高的高速公路遞下，送母子3人到愛心驛站，讓他們轉乘動車。