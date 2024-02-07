兩男赴港買可待因咳藥水　搭高鐵返內地落網

廣東深圳海關緝私局、西九龍站海關聯合深圳鐵路公安處西九龍站派出所，近日在3小時內偵破一宗走私、跨境運輸毒品案，逮捕兩人，繳獲1.5公斤含可待因成分的咳藥水。執法人員調查發現，兩人專門在香港購買咳藥水後，再轉倒入汽水樽內，偽裝成普通飲料試圖走私到內地。他們已被警方押送到深圳調查。

內媒周三（7日）報道，上周四（1日）正值春運期間，香港西九龍站探親流、回鄉流、度假流等旅客逐漸增多，日均發送跨境旅客達7萬人。在西九龍站口岸入境大廳內，海關關員當日發現一名倪姓男子形迹可疑，檢查發現他隨身攜帶的兩瓶飲料中檢測出可待因成分。倪男承認從香港藥房購買上述咳藥水，企圖逃避海關監管走私入境並帶上高鐵，沒想到一進查驗區就被查獲。倪男交代，他和林姓同夥將14瓶原裝咳藥水分裝在3個普通飲料樽中，分別搭高鐵返回廣東汕頭市。西九龍站派出所接獲報案後，發現林男已搭G6392次列車離開香港西九龍站，最終列車乘警在車上逮捕他，發現一瓶類似的咳藥水「飲料」。

陝西榆林市公安局周三另通報，某公司財務人員去年報案指有人冒充公司老闆，誘騙其向指定銀行帳戶轉帳500餘萬元（人民幣，下同，約550萬港元）。警方追查發現，該批涉詐金額在香港某珠寶店進行大額消費，用於購買大量黃金，最終在廣西逮捕兩名涉案人員，已刑事拘留他們。兩人從詐騙集團成員手中取得銀行卡，再赴港購買超過1公斤黃金和數十部相機，共轉移涉詐資金逾380萬元（約419萬港元），分別獲利超過3萬和1萬元（約3.3萬和1.1萬港元）。