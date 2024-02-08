兩男偷渡緬甸電訊詐騙斂財　主犯最高囚15年

最高人民法院周三（7日）公布8宗近期審結的跨境電騙及其關聯犯罪典型案例，其中謝某浩及陳某旺等人多次偷越國（邊）境進入緬甸，組成電訊詐騙組織，謝陳兩人屬共同犯罪，分別被法院判囚15年和13年。而林某明知是犯罪所得，仍為謝某浩轉移資金，因涉協助掩飾、隱瞞犯罪所得罪被判囚6年。

案情指，謝某浩和陳某旺2017年7月至2019年5月在雲南省與緬甸佤邦交界往返偷渡，組織電騙集團長期盤踞緬甸北部，從國內糾集大量人員實施跨國電騙。該組織利用網絡聊天軟件添加受騙人為好友後，誘使他們到多個賭博平台投注，再將他們的資金轉入組織控制的銀行帳戶內。

謝某浩於2018年詐騙獲得1,051萬元（人民幣，下同，約1,155萬港元），陳某旺則於2019騙取997萬元（約1,095萬港元）。另外，林某明知謝某浩資金是犯罪所得，仍多次使用多張他人的銀行卡幫他轉帳，共轉移詐騙金額逾907萬元（約996萬港元）。法院除作出上述判決外，將持續追繳涉詐資金，已向查實的受騙民眾發還逾353萬元（約388萬港元）。