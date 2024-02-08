政府通報上月災情　直接經濟損失30億人民幣

應急管理部周三（7日）通報上月全國自然災害情況，地震、地質災害、低溫冷凍和雪災為主要，乾旱、風雹、森林火災也有不同程度發生，各種天災共造成228.9萬人次不同程度受災，50人因災死亡，並帶來直接經濟損失30億元（人民幣，下同，約33億港元）。

在各項天災影響下，上月有2.4萬人次緊急轉移安置，2,300餘間房屋倒塌或嚴重損壞，2.7萬間房屋被列入一般損壞，約2,071平方公里農作物受災。地質災害方面，上月發生38次黎克特制（下同）4級以上地震，5級以上則有9次，較往年同期平均水平增強。最大一次便是上月23日的新疆烏什7.1級地震，造成3人死亡。此外，雲南省鎮雄縣塘房鎮涼水村的山泥傾瀉造成44人死亡

雪災方面，上月19日至23日出現全國型寒潮天氣，影響超25省（區、市），南部出現今年首場大範圍降雪，對部分地區市政管道、通訊、電力、交通出行等造成不利影響。上月12日，新疆阿勒泰地區布爾津縣便有3人因雪崩死亡。

風雹方面，西南等地發生零星風冰雹災害。凌汛方面，黃河封河長7.926公里，東北地區嫩江、松花江、烏蘇里和黑龍江等主要江河全線穩定封凍，凌情整體平穩。旱災方面，全國旱情整體較輕，西南地區旱情露頭。受近期西南地區持續陰雨天氣影響，雲南、貴州、廣西等地旱情未持續發展，部分地區土壤缺墒情況緩解，全國上月共發生7起森林火災。